Biosfera in miscare, la Rasnov. Educatie artistica si de mediu pentru copii

Biosfera in miscare se desfasoara la Rasnov. Proiectul comunitar de educatie artistica si de mediu, sustinut de NewsBV.ro, isi propune sa aduca in atentia comunitatii relatia cu mediul inconjurator vazuta si povestita prin filtrul copiilor.Lunile februarie si martie aduc comunitatii din Rasnov proiectul comunitar de educatie artistica si de mediu Biosfera in miscare, ce isi propune sa creeze un context artistic pentru discutarea problemelor de mediu cu copiii.Spectacole-atelier la Cinema ... citeste toata stirea