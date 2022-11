Biosfera in miscare - un proiect comunitar ce prezinta relatia cu mediul inconjurator, dansata de copiii din Rasnov

In luna decembrie se da startul Biosfera in miscare, un proiect comunitar de educatie artistica si de mediu ce isi propune sa aduca in atentia comunitatii relatia cu mediul inconjurator vazuta si povestita prin filtrul unui grup de 15 copii cu varste cuprinse intre 9 si 11 ani, din clasele primare ale scolilor din Rasnov.Prin discutarea problemelor de mediu dintr-o perspectiva artistica, cei mici devin constienti de rolul lor in imaginarea de solutii in ceea ce priveste criza climatica si le ... citeste toata stirea