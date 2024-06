Birocratia bate tot: Pentru a putea sa aduca niste piese pentru fantana arteziana din Parcul Central, Primaria Brasov a trebuit sa modifice contractul cadru cu RIAL-ul

Inchisa cu panouri de santier la inceputul lunii mai, fantana arteziana din Parcul Central Nicolae Titulescu din Brasov va mai sta o perioada "pe sec". Asta din cauza unor probleme birocratice, care au impiedicat achizitionarea unor piese necesare instalatiei de apa.De repararea fantanii se ocupa firma RIAL (aflata in subordinea Consiliului Local Brasov), in baza unui acord cadru semnat cu Primaria Brasov (in baza caruia se fac toate interventiile la fantanile arteziene si la cismelele din ... citește toată știrea