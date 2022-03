Biroul Teritorial Brasov al Avocatului Poporului a reluat audientele fata in fata

Biroul Teritorial Brasov al Avocatului Poporului a reluat miercuri, 2 martie, audientele fata in fata, ca urmare a scaderii incidentei cazurilor de Covid-19 in municipiu si in judet."Programul este luni si miercuri de la orele 10.00 la 14.00 si marti si joi de la orele 12.00 si pana la orele 16.00. De asemenea, persoanele interesate ne pot contacta telefonic la numarul 0268. 47.11.00 sau ne pot transmite petitii prin posta electronica la adresa de email ... citeste toata stirea