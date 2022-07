Biserica de la Metrom vrea sa investeasca in "viata de apoi" si testeaza piata pentru a amenaja un cimitir la periferia Brasovului

Odata cu expansiunea orasului, exista o reala oportunitate si pentru dezvoltarea imobiliara a "locuintelor de veci". Astfel, in ultimii ani, o serie de biserici din oras au testat piata pentru extinderea sau amenajarea unor noi cimitire.Recent, reprezentantii Parohiei Ortodoxe Carpati, care pastoresc Biserica de la Metrom, au solicitat Primariei Brasov un certificat de urbanism pentru a vedea care sunt conditiile pentru amenajarea unui nou cimitir in zona strazii Zizinului, respectiv in ... citeste toata stirea