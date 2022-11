Biserica din Cincu cu trei hramuri, lacasul in care sfintii sunt in straie traditionale romanesti. Sarbatoare de Ziua Nationala

Preotul paroh Florin Butum din Cincu a realizat o biserica unicat in Romania. Sfintii pictati in Biserica ,,Buna Vestire" sunt imbracati in portul popular romanesc. Lia Flueras, o localnica, a cuprins in pictura acestei biserici pe toti sfintii, cuviosii si mucenicii romani. Pictura a fost completata si cu sfintii inchisorilor comuniste. De sarbatoarea Sf. Andrei, 30 noiembrie, se va sarbatori hramul acestei biserici.Biserica cu trei hramuriBiserica mica, asa cum este cunoscuta in Cincu, ... citeste toata stirea