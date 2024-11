Biserica fortificata din satul Homorod intra in restaurare

Biserica-cetate de la Homorod din judetul Brasov, construita in a doua jumatate a secolului al XIII-lea, intra in restaurare, reabilitare, reparare si punere in valoare. Dupa finalizarea proiectului estimat a se incheia in iulie 2029, in acest loc de poveste din Podisul dintre Muntii Persani si Muntii Harghitei, unde s-a scris multa istorie, renumele obiectivului turistic va spori atat datorita bisericii si a imprejurimilor sale, cat si a numarului de evenimente si activitati oferite de ... citește toată știrea