Pana la sfarsitul acestui an, Curtea Bisericii Negre va capata o fata noua, inspirata din felul in care a aratat in secolul al XIX-lea. Reprezentantii Bisericii Negre au reusit sa obtina aprobarea comisiei de cultura pentru proiect, astfel ca acesta asteapta sa inceapa.Primaria ar trebui sa se implice si ea financiar, insa este nevoie de gasirea formulei juridice care sa permita alocarea de fonduri. Pentru a fi siguri ca au ales o solutie buna, reprezentantii Bisericii Negre au ales o zona ... citeste toata stirea