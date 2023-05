Cea de-a 71-a editie a Sezonului estival de orga Organ Nights debuteaza sambata, 27 mai, la ora 18.00, in Biserica Neagra.Pe parcursul celor 22 de concerte ale festivalului, artisti din Romania, Germania, SUA, Austria, Franta, Ungaria si Croatia vor concerta la orga Buchholz, dar si la celelalte orgi ale Bisericii Negre. Pe langa operele unor compozitori de renume mondial, vor putea fi ascultate si cele ale unor maestri mai putin cunoscuti din orasul de sub Tampa. In acest fel, festivalul ... citeste toata stirea