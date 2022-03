Biserica Neagra din Brasov inalta rugi pentru pace in fiecare seara de miercuri din Postul Pastelui

Pe durata Postului Pastelui, credinciosii din Brasov pot merge in fiecare miercuri seara la Biserica Neagra sa se roage pentru pace. In fiecare seara de miercuri, la Biserica Neagra se organizeaza o seara de rugaciune pentru pace. La slujba sunt asteptati nu numai credinciosii din parohia Bisericii Negre, ci orice credincios care vrea sa se roage pentru pace, in conditiile invaziei rusesti in Ucraina. "In aceste vremuri tulburi noi avem deseori impresia ca nu putem sa facem mare lucru in ce ... citeste toata stirea