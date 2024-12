Biserica Neagra: inchisa pentru vizitatori in prima zi de Craciun si in 1 ianuarie

In perioada sarbatorilor de iarna, Biserica Neagra poate fi vizitata in timpul programului obisnuit: de marti pana sambata, intre 10:00 - 18:00, iar duminica si luni intre 12:00 - 18:00, cu exceptia anumitor zile.Astfel, in 19 decembrie, programul de vizitare va fi intre 13.00 - 18.00. In 24 decembrie, publicul va putea vizita biserica intre 10:00 - 16:00, urmand ca seara sa fie dedicata slujbelor de Ajun. De la ora 17:00 va avea loc slujba comunitatii Bisericii Negre, in limba germana, iar ... citește toată știrea