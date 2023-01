Biserica "Sfanta Treime" din Ghimbav va fi restaurata

Biserica "Sfanta Treime" din Ghimbav, construita in urma cu peste 240 de ani, va fi restaurata. Primaria Ghimbav a semnat prima parte a contractului de finantare.Biserica "Sfanta Treime"din Ghimbav este monumentul istoric. Lacasul de cult, construit in anul 1780 din piatra bruta si caramida, cu o lungime de 15 m, o latime de 9 m la abside si 6 m la nava urmeaza sa fie restaurat.Primarul Orasului Ghimbav, Ionel Fliundra, a anuntat ca a semnat prima parte a contractului de finantare in ... citeste toata stirea