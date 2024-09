Biserici, sinagoga, la bastion: De azi, doua saptamani cu muzica veche in Brasov si Vulcan

In perioada 17-28 septembrie 2024, cetatea Brasovului va rasuna in acordurile muzicii vechi, reunind in centrul tarii zeci de artisti cu renume international, la prima editie a Festivalului de Muzica Veche Brasov."Muzica veche inseamna, in sensul occidental al cuvantului, tot ce este de la Mozart in istoria muzicala, generic: muzica baroca, muzica renascentista, ars nova, muzica medievala, muzica bizantina, muzica gregoriana. In plus, vorbim despre muzici vechi ale popoarelor din bazinul ... citește toată știrea