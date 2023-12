Bitcoin a depasit 40.000 de dolari pentru prima data in acest an, gratie impulsului datorat entuziasmului general cu privire la reducerile de dobanda din SUA, in timp ce comerciantii anticipeaza aprobarea iminenta a fondurilor Bitcoin tranzactionate pe piata bursiera americana, relateaza agentia Reuters, citata de News.ro.Cea mai mare criptomoneda din lume a ajuns luni la 41.522 de dolari, cel mai ridicat nivel din aprilie 2022, parand sa scape de neincrederea care se instalase pe pietele ... citeste toata stirea