Putini credinciosi stiu ca sfintele moaste ale Sfintei Cuvioase Parascheva (praznuita sambata, 14 octombrie) sunt ocrotite printr-un blestem inca de la aducerea acestora la Iasi, in 1641.Trupul Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iasi are doua randuri de vesminte, unul este permanent, iar celalalt este schimbat in fiecare an. Unul dintre acestea ascunde un blestem strans legat de domnitorul Vasile Lupu si Mitropolitului Varlaam.Anual, pe 14 octombrie, vesmintele Sfintei Cuvioase Parascheva ... citeste toata stirea