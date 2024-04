Blestemul si cheful de la Frasinei

Azi, 11 aprilie, este pomenit si Sfantul Ierarh Calinic de la Cernica, facator de minuni. Acesta a venit pe lume la Bucuresti, in 1787 si a primit la botez numele Constantin. La 20 de ani, si-a indreptat pasii catre Manastirea Cernica unde, dupa ce a fost tuns in calugarie, a primit numele Calinic. A devenit apoi episcop al Ramnicului. A vietuit la Cernica vreme de 43 de ani, in post si rugaciune. S-a stins pe 11 aprilie, in 1868 si a fost ingropat in Biserica Sfantul Gheorghe de la Cernica, ... citește toată știrea