Blocati in gara, in "Saptamana Verde"

Elevii mai multor scoli din Ploiesti care, in "Saptamana Verde", ar fi trebuit sa ajunga in excursie la Brasov, au ramas miercuri, 24 aprilie, blocati in gara Buda, dupa ce conductorul trenului particular 11029 a semnalat defectiuni la locomotiva."Avem deja doua ore de cand astetam blocati pe peron in gara Buda. Trebuia sa fim in Brasov la 11.30 cu trenul Regio Calatori 11029. Ni s-a promis ca vom fi preluati de 11031 ... citește toată știrea