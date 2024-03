Blocati in telecabina, deasupra Cascadei Balea

Cinci turisti au ramas blocati, miercuri, 6 martie, in telecabina de la Balea Lac, din Muntii Fagaras, in urma unei defectiuni tehnice. Telecabina s-a blocat deasupra Cascadei de pe Valea Balii, la o inaltime de aproximativ 20 de metri inaltime, de unde turistii au fsot coborati in ham de personalul specializat si preluati de salvamontisti, dupa cum a precizat seful Salvamont ... citește toată știrea