"Blocuri-cosciug"

Cutremurul din Marmara, din 17 august 1999, cu magnitudinea de 7,4 pe Richter, al carui epicentru a fost Kocaeli, a provocat mari distrugeri. A fost dezvaluit atunci ca nisipul de mare a fost folosit in mortarul majoritatii cladirilor distruse, scrie Puterea.ro. Determinari similare au fost facute si acum, in 2023, in structuri din 10 provincii din Turcia unde doua cutremure au dus saptamana trecuta de asemenea mari distrugeri.Constructorii cu experienta printre voluntarii salvatori care au ... citeste toata stirea