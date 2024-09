Blocurile de la Tampa Gardens, tot "pe nisip"

Brasovul are mai multe zone "subrede" care au luat-o la vale sau s-au afundat in ultimii ani. Pe lista de consolidari propuse de catre Primarie se afla si versantul din zona Tampa Gardens. Lucrarile de intarire a zonei cu probleme erau luate in calcul inca din 2020, cand in bugetul orasului fusesera alocate 8,2 milioane de lei pentru lucrari. Proiectul nu a mai prins contur, insa, recent, Primaria a reluat demersurile.Astfel, a fost semnat un contract cu compania Geosond pentru actualizarea ... citește toată știrea