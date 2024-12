Blocurile "n Zeb" din Brasov, tot in etapa birocratica

Blocurile "n Zeb" ( cu consum aproape zero de energie) ce urmeaza a fi construite de Primaria Brasov sunt, inca, in etapa de avizare. Astfel, miercuri, 4 decembrie, pe site-ul Agentiei pentru Protectia Mediului Brasov a fost publicat proiectul deciziei de incadrare, urmand ca documentul final sa fie emis in scurt timp.Amintim ca municipalitatea brasoveana a obtinut o finantare europeana nerambursabila prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), iar potrivit Ghidului de finantare ... citește toată știrea