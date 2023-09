Dupa ce, in luna decembrie a anului trectut, Primaria Brasov a obtinut o finantare europeanma prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pentru construirea unor locuinte pentru tineri, municipalitatea brasoveana a inceput sa pregateasca implementarea proiectului. Progresele nu au fost semnificative, in acest moment invetitia fiind in etapa pregatirii studiului de fezabilitate (SF). Astfel, pentru realizarea acestui document, s-a lansat o licitatie cu o valoare estimata de 231.750 de ... citeste toata stirea