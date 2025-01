Blue Monday 2025: 20 ianuarie, cea mai deprimanta zi din an

"Blue Monday" ("Lunea cea trista") este un nume dat zilei de luni din a treia saptamana a lunii ianuarie considerata de catre superstitii ca fiind cea mai deprimanta zi a anului.Luna ianuarie are si ziua cea mai deprimanta din anul care tocmai a inceput si, in mod deloc surprinzator, aceasta va fi o zi de luni.In 2025, cea mai deprimanta zi a anului - supranumita "Blue Monday" de consilierii in lifestyle din Marea Britanie - este 20 ianuarie, scrie News.ro. ... citește toată știrea