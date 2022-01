Astazi, 17 ianuarie 2022, este Blue Monday, "lunea trista" sau cea mai deprimanta zi a anului.Ideea stabilirii unei "Blue Monday" a aparut in 2005 si s-a bazat, la inceput, pe statisticile care arata ca oamenii sunt cei mai nefericiti in zilele de luni din a doua parte a lunii ianuarie.Astfel, cea de-a treia zi de luni din ianuarie este numita "Blue Monday" si este considerata cea mai trista zi din an, ... citeste toata stirea