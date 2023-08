BlueStreamline, echipa de curse a Universitatii Transilvania din Brasov, a castigat pentru a doua oara, in decurs de doua saptamani, locul I la competitia "Formula Student", de aceasta data in Spania, pe circuitul din Catalunya.Cu o saptamana inainte, echipa brasoveana obtinuse medalia de aur in Portugalia.In Spania, la start s-au aliniat nu mai putin de 36 de echipe de la universitati din Europa. Pe langa intrecerile de pe pista, echipele de studenti au avut de parcurs si probe precum ... citeste toata stirea