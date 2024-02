BNR: Inflatia isi va relua scaderea in decembrie 2024, dar intr-un ritm incetinit comparativ cu 2023

Prognoza actualizata a BNR reconfirma perspectiva cresterii ratei anuale a inflatiei in debutul anului curent, sub impactul majorarii si introducerii unor taxe si impozite indirecte si a reluarii scaderii acesteia ulterior, potrivit unui comunicat al BNR.Potrivit bancii centrale, dupa ce urca probabil in ianuarie la un nivel vizibil inferior celui previzionat anterior, rata anuala a inflatiei este asteptata sa coboare in decembrie 2024 in apropierea valorii prognozate si sa atinga limita de ... citește toată știrea