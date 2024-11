BNR lanseaza o noua moneda: cum arata si cand va intra in circulatie

Moneda rara urmeaza a fi lansata in data de 5 noiembrie in Romania.Cei pasionati de numismatica pot astfel sa adauge la colectiile lor moneda din aur, dar si o coala de patru bancnote cu valoarea nominala de 10 lei.Moneda rara are un tiraj de 1.000 de exemplareIncepand cu data de 5 noiembrie, Banca Nationala a Romaniei (BNR) aduce in atentia colectionarilor si a pasionatilor de numismatica o noua emisiune, care onoreaza un ... citește toată știrea