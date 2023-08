Prognoza actualizata reconfirma perspectiva continuarii scaderii ratei anuale a inflatiei in urmatorii doi an, arata datele BNR. In sedinta de astazi, in care a decis mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7,00 la suta pe an, Consiliul de administratie al BNR a analizat si aprobat Raportul asupra inflatiei, editia august 2023, document ce incorporeaza cele mai recente date si informatii ... citeste toata stirea