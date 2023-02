Director in BNR si presedintele Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor Bancare (CSALB), Alexandru Paunescu, a sfatuit romanii sa se abtina sa ia credite in aceasta perioada.,,Avand in vedere ca suntem intr-o perioada de dobanzi extrem de ridicate, recomandarea noastra pentru consumatori este sa isi amane investitia intr-un imobil cu credit sau achizitionarea unor bunuri de ... citeste toata stirea