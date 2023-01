Boboteaza, ziua in care sunt sfintite apele

Pe 6 ianuarie, credinciosii ortodocsi, cat si cei catolici, sarbatoresc Boboteaza sau Botezul Domnului Iisus Hristos in apele Iordanului. Atunci se sfinteste Agheasma mare care, potrivit traditiilor romanesti, nu se strica niciodata. Agheasma ar avea in ea harul lui Dumnezeu si ar fi o apa cu puteri tamaduitoare.Boboteaza estesarbatorita de credinciosi, in fiecare an, in a sasea zi a lunii ianuarie simarcheaza sfarsitul sarbatorilor dedicate ... citeste toata stirea