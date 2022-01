Sectia de Politie Rurala Feldioara efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "violenta in familie" si "distrugerea", deschis joi, 6 ianuarie, in ziua de Boboteaza, cand "politistii au surprins in flagrant, pe raza localitatii Bod, un tanar, in varsta de 27 ani, in timp ce il agresa fizic pe sotul mamei sale si, totodata, provoca distrugeri ... citeste toata stirea