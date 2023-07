Caz incredibil la Bod. Un cititor ne-a transmis urmatorul mesaj. Un barbat a fost ranit foarte grav, la muncile campului. Cel care l-a angajat "cu ziua", l-a dus acasa si l-a abandonat in fata casei."As dori ca mesajul meu sa ramana sub anonimat! Insa am rugamintea la dumneavoastra daca ati putea scrie un articol pentru a trage un semnal de alarma catre oameni. Se pare ca nu mai avem nici macar un pic de bun simt in noi. Se pare ca ne lipseste cu desavarsire compasiunea si spiritul civic. Si ... citeste toata stirea