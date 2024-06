Bod Colonie: Peste 1 milion de euro pentru reconstruirea unor spatii verzi

Locuitorii satului Bod Colonie (comuna Bod) se vor putea plimba in parcuri moderne si inedite, cel putin din punct de vedere al denumirii. Acestea vor fi amenajate, in principal, in vecinatatea blocurilor din localitate, iar pentru amenajarea lor Primaria Bod este dispusa sa plateasca cel mult 5.049.089 de lei cu tot cu TVA (1.014.484 euro, la un curs de 4,976 lei/euro). In total, prin acest proiect vor fi amenajate 11 parcuri, o statie de autobuz, alei pietonale si de acces, dar si piste ... citește toată știrea