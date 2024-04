Bod: O "policlinica" de 14,1 milioane de lei, se vor putea face sI internazri de o zi

Comuna Bod a accesat o finantare guvernamentala nerambursabila in vederea constructiei unui centru medical modern in comuna, de care localnicii au mare nevoie, astfel incat sa beneficieze de cele mai bune tratamente fara a fi nevoiti sa bata drumul pana in Brasov.Primarul Sergiu Arsene estimeaza ca lucrarile vor demara in aceasta toamna, centrul urmand sa fie amenajat in Campusul Comunitar din Bod Sat. "Finantarea a fost aprobata prin ordin de ministru, am finalizat proiectul tehnic si am ... citește toată știrea