Bod: Viceprimar si beneficiar

Agentia Nationala de Integritate (ANI), a constatat un conflict de interese in cazul fostului viceprimar al Comunei Bod, Gheorghe Bodean, din cauza unor voturi in Consiliul Local (CL). Mai exact, intr-un comunicat postat pe site-ul instititiei, se arata ca fostul viceprimar "desi avea un interes personal in problema supusa dezbaterii, persoana evaluata a participat la deliberarea si adoptarea a doua Hotarari ale CL, in data de 30 aprilie 2020, respectiv in data de 26 noiembrie 2020, privind ... citeste toata stirea