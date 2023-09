Lucian Bode a declarat ca 60 de kilometri vor fi inaugurati pe Autostrada Transilvania in acest an.Secretarul general al PNL, Lucian Bode, a declarat joi intr-o conferinta de presa sustinuta in Salaj, ca pana la sfarsitul anului, avem sperante ca 60 de km de autostrada din Autostrada Transilvania vor fi dati in trafic, potrivit News.ro.Lucian Bode a prezentat stadiul in care se afla celelalte tronsoane din Autostrada Transilvaniei, pe care le-a impartit in trei categorii."Prima categorie ... citeste toata stirea