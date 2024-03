Bodul isi face scoala cu scoala dupa scoala: 22 de milioane de lei

Bodul are in derulare o investitie ambitioasa, care sa raspunda nevoilor actuale ale comunitatii: un campus scolar integrat modern, ce cuprinde o scoala si un after-school (scoala dupa scoala).Investitia are o valoare de 22.052.889,64 lei (TVA inclus), iar pentru aceasta primarul Sergiu Arsene a accesat o finantare nerambursabila din fonduri guvernamentale in valoarea de 21.790.017,65 lei, astfel incat efortul de la bugetul local sa fie cat mai mic, respectiv de numai 262.871,98 lei. Dupa cum ... citește toată știrea