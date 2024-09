Bodul va avea o "padure parc"

Locuitorii comunei Bod vor avea o padure parc in care sa se relaxeze sau sa desfasoare diferite activitati. Proiectul este intr-o faza incipienta, primarul comunei si ar putea fi materializat in aproximativ 6 ani. Potrivit primarului comunei, Sergiu Arsene, pentru aceasta investitie, in sedinta de plen din luna septembrie, Consiliul Local a aprobat tema de proiectare. "Avem in plan ca pe o suprafata totala de 40 de hectare vor fi ... citește toată știrea