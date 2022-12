Boicotul Austria a inceput oficial si la Brasov

Foto: In tara, protestele in strada au fost ale AUR si, timid, PRM.Universitatea Transilvania din Brasov este prima institutie de invatamant superior din tara care a anuntat ca ia masuri in urma blocarii de catre Austria a intrarii Romaniei in spatiul Schengen. Astfel, rectorul Universitatii Transilvania, prof. dr. ing. Ioan Vasle Abrudan, din Brasov a decis sa inchida conturile in lei si in valuta pe care Universitatea Transilvania din Brasov le detine la bancile cu capital austriac. ... citeste toata stirea