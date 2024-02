Bolile cu care fugi din Romania

Romanii care vor sa mearga sa se trateze in strainatate pot face acest lucru inca din 2013, pe banii decontati de statul roman, datorita unei directive europene prin care se ofera asistenta medicala transfrontaliera. Nu este insa usor. Conditia este sa obtina confirmarea medicala din Romania ca nu li se poate oferi tratamentul in tara noastra, in timp util pentru evolutia bolii lor.De aceea, numarul romanilor care ajung sa apeleze la acest mecanism, cunoscut sub numele de "formularul S2" ... citește toată știrea