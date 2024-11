Bolile de sezon, in crestere. 1.900 de cazuri in judetul Brasov, 91 de internari: 9 - pentru viroze, 82 - pneumonie

In prima saptamana a lunii noiembrie au fost raportate aproape 1.900 de viroze respiratorii, in crestere fata de saptamana anterioara de monitorizare, potrivit reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica (DSP) Brasov. In saptamana anterioara au fost raportate 1.809 de cazuri, potrivit aceleiasi surse.Astfel, au fost inregistrate 11 cazuri de gripa clinica, comparativ cu 2 cazuri din a cincea saptamana de supraveghere, respectiv 28 octombrie - ... citește toată știrea