"Bolnavul inchipuit", de Moliere, prima premiera a lui 2022, la Teatrul "Sica Alexandrescu"

"Bolnavul inchipuit, de Moliere, este prima premiera a anului 2022 la Teatrul "Sica Alexandrescu", pe care actorii brasoveni o vor aduce in acest weekend pe scena, in doua reprezentatii. Mai exact, sambata, 19 martie, si duminica, 20 martie, in Sala Mare."Anul acesta se fac 450 de ani de la nasterea marelui autor Jean Baptiste Poquelin, zis si Moliere. (...) Un spectacol cu productie mare, cu viziune noua, proaspata si moderna, cu destul de multe fete noi. Trupa teatrului s-a improspatat un ... citeste toata stirea