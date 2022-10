Bolos: Pensiile speciale nu vor fi eliminate

Pensiile speciale nu se pune in discutie sa fie eliminate, insa acestea pot fi asezate intr-o anumita normalitate, a declarat, luni ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos. "Eu am spus de numarate ori, cu toate ca am fost poate si aspru criticat, dar imi asum acest lucru, ca pensiile speciale nu se pune in discutie sa fie eliminate. Altceva se pune in discutie: ca aceste cheltuieli cu pensiile speciale sa fie asezate intr-o anumita normalitate. Si, iarasi imi asum ceea ce ... citeste toata stirea