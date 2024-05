Bolt Food s-a lansat si la Brasov

Bolt anunta lansarea in Brasov a Bolt Food, aplicatia prin intermediul careia utilizatorii pot comanda mancare de la zeci de restaurante locale, intre orele 10:00 - 22:00 sau pot programa livrari cu pana la 72 de ore in avans. Promotia curenta include livrare gratuita pe o raza de 4 km sau discount-uri de pana la 20% pentru toate produsele din meniu. Aceste oferte speciale pentru clienti vor fi comunicate direct in aplicatia Bolt Food si se vor derula pe perioade de ... citește toată știrea