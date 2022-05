Bombardarea Ploiestilor, in 1 august 1943, in benzi desenate, lansate la Biblioteca Judeteana

"Tidal Wave - Fortareata Ploiesti. Istoria unei zile - 1 august 1943". Asa se numeste banda desenata, semnata de Felix Crisan, editata si publicata sub egida bibliotecii judetene brasovene in anul 2021. Va fi lansata joi, 12 mai, de la orele 14.00, la Biblioteca Judeteana Brasov.Pasionat deopotriva de istorie si arta, autorul prezinta cititorilor, in cele 65 pagini, istoria unei zile framantate, bombardarea Ploiestilor si a instalatiilor petrolifere de catre aviatia americana, in 1 august ... citeste toata stirea