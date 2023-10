Bonele filipineze si din alte tari asiatice sunt cautate in Romania, renumite fiind pentru pasiunea si seriozitate cu care ajuta la cresterea copiilor romani.De la celebritati, la oameni de rand care au nevoie de ajutor in cresterea copiilor, cu totii apeleaza cu incredere la bonele din Asia, o categorie de personal foarte apreciata in intreaga lume. Romania nu face exceptie, atunci cand vine vorba despre investitiile pentru ingrijirea celor mici, ... citeste toata stirea