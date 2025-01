Botezul Domnului-Boboteaza. ,,Acesta este Fiul Meu cel iubit, intru care bine am voit"

In data de 5 ianuarie-Ajunul Bobotezei, de regula preotul merge cu crucea prin sat sau oras si sfinteste casele oamenilor aducandu-l pe Hristos in mijlocul caminului lor, aducand caldura si candoarea Mantuitorului acolo unde este boala si suferinta. Praznicul se refera la Botezul lui Hristos in raul Iordan savarsit de varul sau, Sfantul Ioan Botezatorul.,,Acest eveniment a avut loc atunci cand Hristos a ajuns la varsta de treizeci de ani si inainte de a incepe lucrarea oficiala a invataturii ... citește toată știrea