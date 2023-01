Botezul - rezidirea fara de pacat a omului

Vineri, 6 ianuarie, este sarbatorit Botezul Domnului, aceasta zi fiind o sarbatoare foarte importanta pentru crestini. In sinaxarul prezent in slujba acestei zile sunt prezentate pe scurt imprejurarile in care a avut loc acest Sfant Botez, care ne ajuta sa intelegem importanta acestui act al Botezului.Cand Iisus s-a nascut, El era lipsit de pacat si nu avea pacatul stramosesc al lui Adam, ca ceilalti oameni. Cu toate acestea, El s-a botezat pentru a-si arata mila si pentru a arata ca va ... citeste toata stirea