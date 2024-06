"Botezul" voluntarilor de la SVSU Brasov. Ei au participat la primul exercitiu derulat in conditii reale: un incendiu pe Tampa

Avand in vedere ca a inceput vara, iar potrivit previziunilor meteorologilor, urmeaza cateva luni foarte calduroase, Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta (SVSU) Brasov a organizat un exercitiu de stingere a unui incendiu de padure pe Muntele Tampa.Scenariul care a stat la baza exercitiului a fost unul simplu: "In data de 18 iunie, in jurul orei 12.00, un trecator aflat pe poteca ce duce de la Saua Tampei spre zona de belvedere a observat fum care se ridica din zona impadurita din ... citește toată știrea