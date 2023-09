Tendinta virala a "botoxului Barbie", din cauza careia femeile se grabesc inca de la varsta de 20 de ani pentru proceduri pe baza de toxine pentru a imita aspectul actritei principale din film, Margot Robbie (foto), poate duce la rezistenta in randul lor si poate impiedica utilizarea medicala in viitor, au avertizat medicii.Procedura, cunoscuta si sub numele de "Trap Tox", a fost utilizata pe scara larga de medici pentru a injecta o clasa de medicamente cunoscute sub numele de toxine ... citeste toata stirea